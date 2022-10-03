Джеймс Эннис набрал 22 очка в дебютном матче в Единой лиге ВТБ

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Форвард «Самары» Джеймс Эннис дебютировал в Единой лиге ВТБ, выйдя в стартовом составе на матч против московского ЦСКА (72:85).

За 30 минут на площадке американец набрал 22 очка, реализовав 7 из 10 с игры, а также сделал 8 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

На счету 32-летнего форварда восемь сезонов в НБА. Он поиграл за «Майами», «Мемфис», «Новый Орлеан», «Детройт», «Хьюстон», «Филадельфию», «Орландо», «Бруклин», «Клипперс» и «Денвер».

«Самара» проводит первый сезон в Единой лиге ВТБ.

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