Станислав Еремин – о победе УНИКСа над «Зенитом»: «Перасович провел игру очень хорошо тактически»

Помощник президента УНИКСа и заслуженный тренер России Станислав Еремин считает, что ключом к победе над «Зенитом» (82:79) в матче первого тура лиги ВТБ стали характер команды и тренерская тактика.

«Мне кажется, что очень хорошо защищался — это было основой в игре. Мы испытываем определенные кадровые потери: у нас Воронцевич и Мэйкон после травм восстанавливаются. Тем не менее, мне кажется, Перасович очень грамотно распоряжался составом.

И, конечно же, команда проявила характер в непростых ситуациях. Потому что очень непросто пришлось, когда «Зенит» после нашего рывка в третьей четверти сократил разрыв. Тяжело было психологически, но ребята выстояли. Ведь «трешка» от «Зенита» за восемь секунд до окончания игры — просто сумасшедший момент. Надо похвалить всех ребят. Молодцы, конечно.

Для тренеров же были настоящие «качели». Паскуаль, надо отдать должное, до конца бьется, вытаскивает моменты. Но Перасович очень хорошо тактически провел эту игру», — сказал Еремин «Матч ТВ».

«Зенит» защищает титул, ЦСКА надеется на Шведа, а Базаревич готов пошуметь. Чего ждать от команд лиги ВТБ в новом сезоне?