Кайл Уилджер продолжит карьеру в Китае

Теги переходы УНИКС чемпионат Китая Тенерифе Кайл Уилджер Баскетбол

Тяжелый форвард Кайл Уилджер (29 лет, 208 см) стал игроком китайского клуба «Чжэцзян».

Летом сообщалось, что Уилджер получил крупное предложение от казанского УНИКСа.

Американец с канадским гражданством провел минувший сезон за испанский «Тенерифе», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов. Показатели в 36 матчах ACB составили 11,0 очка и 2,8 подбора в среднем за встречу.

В сезоне-2016/17 Уилджер играл в НБА за «Хьюстон».

«Зенит» защищает титул, ЦСКА надеется на Шведа, а Базаревич готов пошуметь. Чего ждать от команд лиги ВТБ в новом сезоне?

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