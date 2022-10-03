Кайл Уилджер продолжит карьеру в Китае

Тяжелый форвард Кайл Уилджер (29 лет, 208 см) стал игроком китайского клуба «Чжэцзян».

Летом сообщалось, что Уилджер получил крупное предложение от казанского .

Американец с канадским гражданством провел минувший сезон за испанский , в составе которого стал победителем Лиги чемпионов. Показатели в 36 матчах ACB составили 11,0 очка и 2,8 подбора в среднем за встречу.

В сезоне-2016/17 Уилджер играл в НБА за «Хьюстон».

«Зенит» защищает титул, ЦСКА надеется на Шведа, а Базаревич готов пошуметь. Чего ждать от команд лиги ВТБ в новом сезоне?