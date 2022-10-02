Сергей Кущенко: «УНИКС не дал «Зениту» в полной мере развернуть атакующий талант»

Теги Сергей Кущенко УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил влияние защиты на результат матча между «Зенитом» и УНИКСом (79:82).

«Старт сезона – это всегда интересно, новые команды, новые игроки. Первый матч получился очень зрелищным, может быть, было мало защиты от обеих команд, особенно в первой половине, но игра смотрелась.

На бумаге «Зенит» – один из фаворитов сезона, у него длинная, качественная скамейка, тем не менее УНИКС выстроил защиту, которая не дала в полной мере развернуться атакующим талантам петербуржцев», – сказал Кущенко.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?

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