Сергей Кущенко: «УНИКС не дал «Зениту» в полной мере развернуть атакующий талант»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил влияние защиты на результат матча между и (79:82).

«Старт сезона – это всегда интересно, новые команды, новые игроки. Первый матч получился очень зрелищным, может быть, было мало защиты от обеих команд, особенно в первой половине, но игра смотрелась.

На бумаге «Зенит» – один из фаворитов сезона, у него длинная, качественная скамейка, тем не менее УНИКС выстроил защиту, которая не дала в полной мере развернуться атакующим талантам петербуржцев», – сказал Кущенко.

Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?