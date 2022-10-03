Стив Керр – о стычке Пула со Стефом и Клэем: «Это здоровая ситуация»

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что у него нет опасений по поводу напряжения, которое возникло между 23-летним защитником Джорданом Пулом, а также лидерами команды Стефом Карри и Клэем Томпсоном в Японии.

Пул разозлился на Карри и Томпсона после того, как те обыграли его в конкурсе 3-очковых и стали шутить над ним.

«Это здоровая ситуация. Джордан сейчас – неотъемлемая часть нашей команды. Такие вещи заслуживаются игрой в плей-офф. Только так ветераны могут признать кого-то. Но это надо еще и подтверждать каждый год.

Джордан ощущает себя важным человеком в команде, а ветераны все еще подшучивают над ним, и это нормальные вибрации в команде», – заявил Керр.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?