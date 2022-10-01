«Уорриорз» решили не использовать Клэя Томпсона в предсезонных матчах в Японии

Защитник пропустил предсезонный матч против , который состоялся в пятницу в Японии.

Томпсон также не выйдет на площадку и в воскресной встрече двух команд в качестве меры предосторожности.

«Мы хотим дать Клэю немного времени на раскачку. Лагерь только начался, он не совсем готов играть. Не хотим рисковать, дадим ему время, чтобы набрать форму.

У Клэя был период, когда он пропустил два сезона из-за травм. Решили, что не будем выпускать его на площадку сейчас, после трех с половиной тренировок», – сказал главный тренер «воинов» .

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