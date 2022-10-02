«В лучшей форме за всю жизнь, но без команды». Дуайт Ховард выложил мотивационное видео

Прославленный центровой опубликовал в инстаграме мотивационный пост.

36-летний баскетболист записал на видео свое занятие на велотренажере и добавил к нему текстовое объяснение.

«Когда ты в лучшей форме за всю жизнь, но по-прежнему остаешься без команды», – написал Ховард.

Также чемпион НБА в составе (2020) добавил яркое описание под видео.

«Все в порядке, потому что я верю в себя 🙏🏾 #верьвпроцесс #мотивация», – прокомментировал пост Ховард.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?