«В лучшей форме за всю жизнь, но без команды». Дуайт Ховард выложил мотивационное видео

Прославленный центровой Дуайт Ховард опубликовал в инстаграме мотивационный пост.
36-летний баскетболист записал на видео свое занятие на велотренажере и добавил к нему текстовое объяснение.
«Когда ты в лучшей форме за всю жизнь, но по-прежнему остаешься без команды», – написал Ховард.
Также чемпион НБА в составе «Лейкерс» (2020) добавил яркое описание под видео.
«Все в порядке, потому что я верю в себя 🙏🏾 #верьвпроцесс #мотивация», – прокомментировал пост Ховард.
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