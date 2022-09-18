«Мне нравится, когда вы обходитесь без меня». Уэстбрук посетил концерт Кендрика Ламара

Разыгрывающий «Лейкерс» посетил концерт известного рэп-исполнителя Кендрика Ламара.

Жена Уэстбрука Нина опубликовала в инстаграме видео, на котором звездный баскетболист подпевает музыканту.

«Мне нравится, когда вы обходитесь без меня», – произносит Уэстбрук, повторяя слова одной из песен Кендрика Ламара.

Согласно многочисленным слухам, «Лейкерс» активно пытаются обменять разыгрывающего до начала нового сезона.

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