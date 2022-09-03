«Слишком счастлив, чтобы волноваться». Уэстбрук выложил видео с прогулки на яхте

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук опубликовал видео с отдыха в межсезонье.

Звездный баскетболист записал ролик, в котором он наслаждается песней во время прогулки на яхте.

«Слишком счастлив, чтобы волноваться», – подписал видео Расселл.

Минувшим летом Уэстбрук активировал опцию на сезон-2022/23, за который заработает 47,1 миллиона долларов.

Согласно многочисленным слухам, «Лейкерс» ведут переговоры об обмене разыгрывающего.

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