«Слишком счастлив, чтобы волноваться». Уэстбрук выложил видео с прогулки на яхте

Разыгрывающий опубликовал видео с отдыха в межсезонье.

Звездный баскетболист записал ролик, в котором он наслаждается песней во время прогулки на яхте.

«Слишком счастлив, чтобы волноваться», – подписал видео Расселл.

Минувшим летом Уэстбрук активировал опцию на сезон-2022/23, за который заработает 47,1 миллиона долларов.

Согласно многочисленным слухам, «Лейкерс» ведут переговоры об обмене разыгрывающего.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла