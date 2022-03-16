Малик Бизли: «Я всю жизнь просил о помощи, но люди называли меня сумасшедшим»

Форвард Майкл Бизли, который не играл в с 2019 года, рассказал о своих проблемах.

«Я должен стать таким же, как , чтобы мне помогали? Никакого неуважения к Делонте и людям в его положении. Но что мешает поступать правильно? Я всю жизнь просил о помощи, но люди называли меня сумасшедшим. Я не ухожу из дома. Играю в баскетбол и возвращаюсь домой. Меня не волнуют посторонние дела. Я стараюсь разговаривать со своими детьми как можно чаще. Я много раз обращался к разным людям, и моя жизнь должна иметь хоть какую-то ценность», – заявил Бизли.

Форвард был выбран под вторым пиком на драфте-2008. За всю карьеру в НБА он провел 609 матчей, набирая в среднем 12,4 очка и 4,7 подбора.

Уэст также является бывшим игроком НБА. После завершения карьеры баскетболиста он столкнулся с серьезными психическими проблемами. Делонте несколько лет жил на улице, пока владелец «Далласа» Марк Кьюбан не подобрал игрока и не устроил в реабилитационную клинику.

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