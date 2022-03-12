Делонте Уэст побывал на просмотре BIG3

Бывший игрок НБА Делонте Уэст побывал на просмотре в лигу Айс Кьюба BIG3, сообщает The Athletic.

Ранее в сети появилось видео, на котором 38-летний Уэст бросает по кольцу в зале. Сообщалось, что он готовится сыграть в BIG3.

После завершения спортивной карьеры Уэст столкнулся с серьезными психическими проблемами. Делонте несколько лет жил на улице, пока владелец «Далласа» Марк Кьюбан не подобрал игрока и не устроил в реабилитационную клинику.

Delonte West is at BIG3 tryouts 👀 📸 @thebig3 pic.twitter.com/LzXIph6DUD — The Athletic (@TheAthletic) March 12, 2022

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