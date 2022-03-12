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    Делонте Уэст побывал на просмотре BIG3

    Теги Делонте Уэст НБА фото BIG3 Баскетбол

    Бывший игрок НБА Делонте Уэст побывал на просмотре в лигу Айс Кьюба BIG3, сообщает The Athletic.

    Ранее в сети появилось видео, на котором 38-летний Уэст бросает по кольцу в зале. Сообщалось, что он готовится сыграть в BIG3.

    После завершения спортивной карьеры Уэст столкнулся с серьезными психическими проблемами. Делонте несколько лет жил на улице, пока владелец «Далласа» Марк Кьюбан не подобрал игрока и не устроил в реабилитационную клинику.

    Канье Уэст открыл свою школу и собрал туда лучших со всей страны. Парни играют в Balenciaga и YEEZY, а готовит для них личный повар рэпера

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