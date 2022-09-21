Федерация баскетбола Франции сделает заявление по поводу Томаса Эртеля в четверг

Федерация баскетбола Франции планирует в четверг сделать заявление по поводу перехода защитника в петербургский .

Руководители федерации пока никак не отреагировали на ситуацию, поскольку находились на пути в Австралию на женский чемпионат мира.

Сегодня «Зенит» официально объявил о подписании контракта с Эртелем. Соглашение заключено по схеме «1+1».

Перед Евробаскетом-2022 Федерация баскетбола Франции обязала всех игроков сборной подписать бумагу о том, что они не будут играть в России и Беларуси, пока продолжается конфликт в Украине. Позже Эртель подтвердил, что подписал документ, но заявил, что его агенты ведут переговоры в том числе с российскими клубами.

Сообщалось, что в случае нарушения обязательства Эртель больше не сможет играть за сборную Франции на международных турнирах, включая Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?