Новобранец , разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель провел первую тренировку в составе «Зенита».

«После прилета в Санкт-Петербург Томас Эртель прошел медицинское обследование и уже познакомился с новыми партнерами по команде», – говорится в сообщении в Telegram-канале петербургского клуба.

Ранее Федерация баскетбола Франции заявила, что Эртель «не будет соответствовать критериям отбора на следующие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года», если сыграет за российский клуб.

Перед Евробаскетом-2022 французская федерация обязала всех игроков сборной подписать бумагу о том, что они не будут играть в России и Беларуси.

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