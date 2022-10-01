Велимир Перасович: «Зениту» удалось подписать лучших игроков среди тех, кто был доступен на рынке»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил потенциал «Зенита», с которым казанцы сойдутся в первом матче нового сезона лиги ВТБ.

«Наш соперник в стартовом матче – один из фаворитов Единой лиги ВТБ и действующий чемпион , который неделю назад уже успел завоевать Суперкубок. Считаю, в межсезонье питерцам удалось подписать лучших игроков среди тех, кто был доступен на рынке.

Для победы в Санкт-Петербурге нам нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут, контролировать подбор, минимизировать потери и навязать свою игру в нападении против их агрессивной защиты. Знаем, что команда такого уровня, как «Зенит», быстро накажет за ошибки, поэтому постараемся свести их количество к минимуму.

Настраиваемся на битву и приложим все силы для достижения победы», – заявил Перасович.

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