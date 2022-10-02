Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Галатасарай», «Фенербахче» – «Бахчешехир»

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В воскресенье, 2 октября, пройдут три матча нового сезона чемпионата Турции.

«Анадолу Эфес» примет «Галатасарай», «Фенербахче» – «Бахчешехир».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Анадолу Эфес – Галатасарай
Дата проведения
2 октября, 13.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Фенербахче Беко – Бахчешехир
Дата проведения
2 октября, 15.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Газиантеп – Бурсаспор
Дата проведения
2 октября, 18.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Петким Спор – 1-0, Тюрк Телеком – 1-0, Каршияка – 1-0, Тофаш – 1-0, Фенербахче – 0-0, Анадолу Эфес – 0-0, Газиантеп – 0-0, Галатасарай – 0-0, Бахчешехир – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Бешикташ – 0-0, Коньяспор – 0-0, Бююкчекмедже – 0-1, Маниса – 0-1, Дарушафака – 0-1, Меркезефенди – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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