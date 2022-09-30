Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» сыграет с «Дарушафакой»

В пятницу, 30 сентября, матчем между и «Дарушафакой» стартует новый сезон турецкой лиги.

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 0-0, Анадолу Эфес – 0-0, Газиантеп – 0-0, Галатасарай – 0-0, – 0-0, Бахчешехир – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Каршияка – 0-0, Тофаш – 0-0, Бешикташ – 0-0, Тюрк Телеком – 0-0, Бююкчекмедже – 0-0, Меркезефенди – 0-0, Петким Спор – 0-0, Маниса – 0-0, Коньяспор – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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