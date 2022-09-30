Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» может подписать игрока, чтобы временно заменить Ларкина»

Главный тренер заявил, что клуб может найти временную замену разыгрывающему Шейну Ларкину, который травмировался, играя за сборную Турции на Евробаскете-2022.

«Мы обсудим, подписывать ли еще одного игрока в отсутствие , на заседании правления в понедельник. Мы смотрим, кто доступен на данный момент. Если найдем игрока, который может восполнить пробел на 2-3 месяца, мы рассмотрим эту возможность», – сказал Атаман.

56-летний специалист также заявил, что Ларкин должен вернуться в конце ноября.

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