Эргин Атаман: «Анадолу Эфес» может подписать игрока, чтобы временно заменить Ларкина»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес чемпионат Турции Шейн Ларкин Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман заявил, что клуб может найти временную замену разыгрывающему Шейну Ларкину, который травмировался, играя за сборную Турции на Евробаскете-2022.

«Мы обсудим, подписывать ли еще одного игрока в отсутствие Шейна Ларкина, на заседании правления в понедельник. Мы смотрим, кто доступен на данный момент. Если найдем игрока, который может восполнить пробел на 2-3 месяца, мы рассмотрим эту возможность», – сказал Атаман.

56-летний специалист также заявил, что Ларкин должен вернуться в конце ноября.

14 сентября звездный защитник «Анадолу Эфеса» перенес успешную операцию на пальце.

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