Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Манису», «Тофаш» встретится с «Бююкчекмедже»

Теги результаты чемпионат Турции Каршияка Тофаш Бююкчекмедже Петким Спор Меркезефенди Баскетбол

В субботу, 1 октября, состоятся три матча нового сезона чемпионата Турции.

«Каршияка» примет «Манису», «Тофаш» встретится с «Бююкчекмедже».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Петким Спор
Дата проведения
1 октября, 13.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Каршияка – Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
Дата проведения
1 октября, 15.30, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

Тофаш – Бююкчекмедже
Дата проведения
1 октября, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком – 1-0, Фенербахче – 0-0, Анадолу Эфес – 0-0, Газиантеп – 0-0, Галатасарай – 0-0, Бахчешехир – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Каршияка – 0-0, Тофаш – 0-0, Бешикташ – 0-0, Бююкчекмедже – 0-0, Меркезефенди – 0-0, Петким Спор – 0-0, Маниса – 0-0, Коньяспор – 0-0, Дарушафака – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Семен Антонов и Никита Курбанов – фанаты «Что? Где? Когда?». Раскрывают величие, вспоминают лучшее и объясняют, почему игра не в кризисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные