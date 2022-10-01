Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Манису», «Тофаш» встретится с «Бююкчекмедже»

В субботу, 1 октября, состоятся три матча нового сезона чемпионата Турции.
«Каршияка» примет «Манису», «Тофаш» встретится с «Бююкчекмедже».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 октября, 13.00, «Pamukkale University Arena»
- Дата проведения
- 1 октября, 15.30, «Каршияка Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Тюрк Телеком – 1-0, Фенербахче – 0-0, Анадолу Эфес – 0-0, Газиантеп – 0-0, Галатасарай – 0-0, Бахчешехир – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Каршияка – 0-0, Тофаш – 0-0, Бешикташ – 0-0, Бююкчекмедже – 0-0, Меркезефенди – 0-0, Петким Спор – 0-0, Маниса – 0-0, Коньяспор – 0-0, Дарушафака – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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