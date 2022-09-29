Ожидается, что Бен Симмонс начнет сезон без ограничения игрового времени

Теги Бруклин Стив Нэш НБА Бен Симмонс Баскетбол

По словам главного тренера «Бруклина» Стива Нэша, разыгрывающий Бен Симмонс великолепно выглядит на тренировках. И тренер, и игрок ожидают, что Симмонс начнет сезон без ограничений игрового времени.

Нэш заявил, что еще не определился, кто будет играть в первом предсезонном матче против «Филадельфии» в понедельник.

Разыгрывающий пропустил прошлый сезон из-за психологических проблем и травмы позвоночника.

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