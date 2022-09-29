Ожидается, что Бен Симмонс начнет сезон без ограничения игрового времени

По словам главного тренера , разыгрывающий великолепно выглядит на тренировках. И тренер, и игрок ожидают, что Симмонс начнет сезон без ограничений игрового времени.

Нэш заявил, что еще не определился, кто будет играть в первом предсезонном матче против «Филадельфии» в понедельник.

Разыгрывающий пропустил прошлый сезон из-за психологических проблем и травмы позвоночника.

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