Кевин Дюрэнт: «Хочется уже посмотреть на нашу команду в полном составе»

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Форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт выразил надежду на то, что бруклинская команда в новом сезоне избежит потери ключевых игроков и сможет реализовать весь потенциал собранного состава.

«Если оценивать происходящее в целом, то у нас на протяжении двух сезонов возникали проблемы с травмами. В каждом из розыгрышей плей-офф нам не хватало важных игроков, которые вылетали. В прошлом сезоне на скамейке остались 50 миллионов долларов, я имею в виду Джо Харриса и Бена Симмонса. Нам хочется уже посмотреть на нашу команду в полном составе», – заявил Дюрэнт.

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