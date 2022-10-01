Кевин Дюрэнт: «Хочется уже посмотреть на нашу команду в полном составе»

Форвард «Нетс» выразил надежду на то, что бруклинская команда в новом сезоне избежит потери ключевых игроков и сможет реализовать весь потенциал собранного состава.

«Если оценивать происходящее в целом, то у нас на протяжении двух сезонов возникали проблемы с травмами. В каждом из розыгрышей плей-офф нам не хватало важных игроков, которые вылетали. В прошлом сезоне на скамейке остались 50 миллионов долларов, я имею в виду и . Нам хочется уже посмотреть на нашу команду в полном составе», – заявил Дюрэнт.

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