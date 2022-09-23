Бен Симмонс: «Шак говорит про университетское братство, но ни разу не связался, чтобы спросить, как у меня дела»

Защитник «Нетс» , который рассказал о своих проблемах в предыдущем клубе «Сиксерс», упрекнул легенду НБА Шакила О’Нила в лицемерии.

Симмонса и О’Нила связывает то, что оба выступали в NCAA за Луизиану Стэйт.

«Я написал Шакилу в личку, спросил: «Почему ты все это говоришь, если не знаешь, что именно происходит?» Потому что он всегда говорит про университетское братство, мы оба из университета Луизиана Стэйт, он называет меня братом, все такое.

Если ты мой университетский брат, то вышел бы на связь. А ведь прошли месяцы с момента, как все началось. Но он ни разу не связался, чтобы спросить: «Эй, что происходит, как твои дела?», – заявил Симмонс.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?