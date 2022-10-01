Кайри Ирвинг: «В Бене Симмонсе есть «это». У меня большие ожидания от него»

Разыгрывающий «Нетс» поделился ожиданиями от совместной игры с .

«Если брать уровень таланта, IQ и мотивацию Бена, то у меня большие ожидания от него. Огромный потенциал. В Симмонсе есть «это», так что сейчас нам надо спокойно и аккуратно развивать его, привести в то состояние, в котором он сможет просто выходить на площадку и быть собой.

Мы хотим, чтобы он реализовал весь свой потенциал как игрок, мог, наконец, делать на площадке те вещи, которые не получалось делать по ходу двух последних сезонов. И просто получал удовольствие, находясь в правильной атмосфере», – заявил Ирвинг.

Малийки проиграли все матчи баскетбольного ЧМ и поколотили друг друга. Вот что случается, когда занимаешь чужое место