Леброн Джеймс: «Что бы ни сказал Энтони Дэвис, я его лучший друг»

Форвард «Лейкерс» поделился ожиданиями от выступления в новом сезоне.

Ранее Дэвис заявил, что Джеймс хочет передать ему статус лидера команды.

«Что бы он вам ни сказал, ребята, я счастлив быть его одноклубником. Очень горжусь тем, что являюсь его лучшим другом. Если он скажет, что мы не являемся лучшими друзьями, я не обижусь.

Я его лучший друг, и мне все равно, что он говорит. Для меня честь выступать в одной команде с таким великим игроком и человеком. Cпросите у него, как он себя чувствует после трех лет здесь», – признался Джеймс.

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