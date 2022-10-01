Билеты на матч «Лейкерс» и «Уорриорз» 18 октября – на 2-м месте по цене в истории

Средняя стоимость билета на матч «Лейкерс» против , который пройдет 18 октября, составила 897 долларов.

Это второй среди самых дорогих матчей регулярного чемпионата за всю историю. В рамках встречи запланировано вручение игрокам «Уорриорз» чемпионских перстней.

Рекорд был установлен в последней игре 13 апреля 2016 года, когда принимали «Юту». Средняя стоимость билета на тот матч составила 1 137 долларов.

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