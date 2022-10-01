Артем Клименко – о матче с УНИКСом: «Жду победы своей команды. Это все, что имеет значение»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Артем Клименко Баскетбол

Центровой «Зенита» Артем Клименко рассказал о настрое на матч против своей бывшей команды УНИКСа в рамках Единой лиги ВТБ.

«Игра против своей бывшей команды ничем не отличается от остальных. Мне, как и всегда, просто нужно выйти и сделать свою работу. Я жду победы своей команды. Это все, что имеет значение.

Мы упорно тренировались с самого начала сборов и только поэтому добились определенных успехов. Очень приятно получать удовольствие от побед и от проделанной работы в самом начале нашего пути. Но нужно продолжать в том же духе и завершить сезон со вторым чемпионским кубком Единой лиги», – заявил Клименко.

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