«Зенит» готовится к матчу с УНИКСом в «штатном режиме»

В санкт-петербургском рассказали о текущем положении дел в команде на фоне призыва посольства США к американским спортсменам покинуть Россию.

«Команда в штатном режиме готовится к стартовому матчу лиги ВТБ против УНИКСа», - сказали в пресс‑службе «Зенита».

«Зенит» должен сыграть с в матче открытия нового сезона Лиги ВТБ 2 октября в Санкт‑Петербурге.

Семен Антонов и Никита Курбанов – фанаты «Что? Где? Когда?». Раскрывают величие, вспоминают лучшее и объясняют, почему игра не в кризисе