«Зенит» готовится к матчу с УНИКСом в «штатном режиме»

В санкт-петербургском «Зените» рассказали о текущем положении дел в команде на фоне призыва посольства США к американским спортсменам покинуть Россию.
«Команда в штатном режиме готовится к стартовому матчу Единой лиги ВТБ против УНИКСа», - сказали в пресс‑службе «Зенита».
«Зенит» должен сыграть с УНИКСом в матче открытия нового сезона Лиги ВТБ 2 октября в Санкт‑Петербурге.
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