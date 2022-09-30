Денис Захаров: «Зенит» сейчас в поиске своей игры»

Защитник рассказал о готовности команды к новому сезону Единой лиги ВТБ.

Действующий чемпион откроет чемпионат матчем против в воскресенье.

– В межсезонье УНИКС сохранил костяк из российских ребят, остался тренер, систему которого все знают и понимают. Плюс они подписали довольно качественных легионеров. Команда у соперника – амбициозная, поэтому ожидаем серьезной борьбы в предстоящем матче, готовимся к этой встрече, постараемся показать качественный баскетбол и одержать победу. Игра будет в любом случае напряженная. Понятно, что они тоже, как и мы ищут свою игру. Это начало сезона может быть непредсказуемым, но, повторюсь, будем стараться показать в первую очередь свою хорошую игру и победить.

– На сколько процентов сейчас, на ваш взгляд, «Зенит» готов к предстоящему сезону?

– Ну, мы в поиске своей игры. Во время предсезонки было немало повреждений. Мы пока все вместе работали только месяц, а это не такой большой срок. Мы с нуля, можно сказать, строим команду. Да, у нас остались все русские игроки, но абсолютно новые легионеры. Так что стараемся настраивать свою игру. Сложно в процентах все это оценивать. Несмотря даже на победы в Кубке Кондрашина и Белова и в Суперкубке Единой лиги, работы много.

– Защищать титул, наверное, сложнее, чем завоевывать его?

– Это правда. Но опять же мы стараемся не загадывать так далеко вперед. Мы стараемся настраиваться на каждую игру отдельно. Я говорил это и в плей-офф в прошлом сезоне, когда мы в финальной серии 1-3 проигрывали ЦСКА. Мы сейчас будем строить свою игру, чтобы она была качественной и радовала болельщиков, а, как говорится, баскетбол - игра непредсказуемая. Мы сделаем все от нас зависящее, а там как получится.

Семен Антонов и Никита Курбанов – фанаты «Что? Где? Когда?». Раскрывают величие, вспоминают лучшее и объясняют, почему игра не в кризисе