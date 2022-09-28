Леброн Джеймс: «Я по-прежнему ненавижу «Бостон»

Суперзвезда «Лейкерс» в разговоре с журналистами во время медиа-дня признался, что ненавидит .

«Я по-прежнему ненавижу «Бостон». Поймите меня правильно. Мы все ненавидим «Бостон», — приводит слова Леброна MassLive.

Джеймс говорил о новом одноклубнике , которого он ненавидел как соперника, но который ему нравится как партнер. Леброн привел как пример своего приятеля , против которого он ненавидел играть, когда тот выступал за «Бостон».

Это не первый выпад Джеймса в сторону «Селтикс» за последние несколько месяцев. Ранее он назвал болельщиков команды «чертовыми расистами».

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