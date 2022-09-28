Леброн Джеймс: «Я по-прежнему ненавижу «Бостон»

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс в разговоре с журналистами во время медиа-дня признался, что ненавидит «Бостон».
«Я по-прежнему ненавижу «Бостон». Поймите меня правильно. Мы все ненавидим «Бостон», — приводит слова Леброна MassLive.
Джеймс говорил о новом одноклубнике Патрике Беверли, которого он ненавидел как соперника, но который ему нравится как партнер. Леброн привел как пример своего приятеля Кендрика Перкинса, против которого он ненавидел играть, когда тот выступал за «Бостон».
Это не первый выпад Джеймса в сторону «Селтикс» за последние несколько месяцев. Ранее он назвал болельщиков команды «чертовыми расистами».
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