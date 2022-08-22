Джамал Кроуфорд – о Леброне в лиге CrawsOver: «Стараюсь привезти в Сиэтл даже суперзвезд»

Теги Бостон Атланта Леброн Джеймс Лейкерс Джамал Кроуфорд Орландо НБА Оклахома-Сити Деджонте Мюррэй Джейсон Тейтум Паоло Банкеро Чет Холмгрен Баскетбол

Бывший игрок НБА прокомментировал появление звездных игроков в своей лиге CrawsOver Pro-Am в Сиэтле.

В субботу в матчах лиги приняли участие Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Деджонте Мюррэй («Атланта»), Паоло Банкеро («Орландо») и Чет Холмгрен («Оклахома»).

«Многие дети в этом городе видели своих кумиров только по телевизору или в видеоиграх. Теперь они могут встретить любимых игроков вживую, прикоснуться к ним и получить обратную связь. Если ребенок хочет стать лучше и мечтает достичь высокого уровня, такие вещи приближают мечту к реальности.

Стараюсь привезти в Сиэтл всех, кого могу. Даже самых больших звезд. Я спрашиваю детей, кого они хотят увидеть, и пытаюсь их заполучить. И вход на матчи для всех бесплатный. Это общественное мероприятие», – объяснил Кроуфорд.

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