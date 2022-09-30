Дэмиан Лиллард: «Не хочу упустить возможность обойти Дрекслера в списке лучших бомбардиров «Блэйзерс»

Разыгрывающий признался, что возможность обойти легендарного в списке лучших бомбардиров клуба является одной из причин, по которой он не покинул «Блэйзерс».

«Клайд хочет, чтобы я выиграл чемпионат за «Портленд». Но он сказал мне делать то, что сделает меня счастливым. Он также сказал: «Призови клуб к ответу».

Тогда я подумал, что не хотел бы упустить возможность обойти Дрекслера, покинув клуб. Я имею в виду, что я очень близок. Я определенно думал об этом, но никогда не верил, что покину «Портленд». В итоге все удачно сложилось», – сказал Лиллард.

Дрекслер лидирует в истории «Портленда» по количеству набранных очков – 18 040. Лиллард занимает второе место – 17 510.

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