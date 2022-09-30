«Барселона» за последние четыре года понесла убытки в 115 млн евро

Издание 2PlayBook опубликовало финансовое положение «Барселоны». Убыток испанского клуба в сезоне-2021/22 составил 30 миллионов евро, что на 2 миллиона больше, чем ожидалось.

Суммарный убыток «Барсы» за последние четыре сезона – 115,2 млн евро.

Сообщается, что не планирует сокращать бюджет на новый сезон. Ожидается, что на зарплаты игрокам клуб потратит 37 млн. Также руководство команды в сезоне-2022/23 ожидает рекордного дохода в размере 17 млн евро и убытков до 28 млн.

Ранее сообщалось, что закрыл прошлый сезон с убытками в размере 31 млн евро (худший результат в истории клуба) и намерен сократить расходы в следующем сезоне. Суммарные убытки испанского гранда с 2018 года составляют 102,8 миллиона.

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