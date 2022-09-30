ACB. «Баскония» – «Уникаха», «Гран-Канария» против «Барселоны» и другие матчи

В пятницу, 30 сентября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Баскония» примет «Уникаху», «Гран-Канария» дома сыграет против «Барселоны».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 сентября, 20.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Дата проведения
- 30 сентября, 20.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 22.30, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 30 сентября, 22.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Положение команд: Тенерифе – 1-0, Бреоган– 1-0, Реал – 1-0, Обрадойро – 1-0, Гранада – 1-0, Барселона – 0-0, Валенсия – 0-0, Ховентуд – 0-0, Баскония – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Бильбао – 0-0, Уникаха – 0-0, Бетис – 0-0, Фуэнлабрада – 0-1, Сарагоса – 0-1, Жирона – 0-1, Мурсия – 0-1, Манреса – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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