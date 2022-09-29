Пьерр Ориола объявил об уходе из «Барселоны»

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Тяжелый форвард Пьерр Ориола (30 лет, 208 см) объявил об уходе из «Барселоны». Игрок продолжит карьеру в «Жироне», которая в этом сезоне выступает в ACB.

У Ориолы был контракт с «Барселоной» на сезон-2022/23, но стороны договорились о выкупе соглашения.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании форвард принял участие в 18 матчах, набирая в среднем 2,9 очка и 2,8 подбора.

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