Лиза Лесли: «Клипперс» стремятся стать лучшими в городе, «Лейкерс» – во всей лиге»

Четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, легенда «Лос-Анджелес Спаркс» Лиза Лесли отреагировала на опубликованную в твиттере статистику матчей между «Лейкерс» и в последние годы.

За последние 10 лет «Лейкерс» удалось одержать в противостоянии 10 побед, в то время как «Клипперс» – 32. С учетом этого делается вывод, что «парусники» являются главной командой Лос-Анджелеса.

«Проблема как раз в том, что вы ставите перед собой незначительные цели. Вы, ребята из «Клипперс», стремитесь стать лучшими в городе, а «Лейкерс» – во всей лиге! Посчитайте-ка: 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Даже не пытайтесь нам что-то говорить», – написала Лесли в ответ.

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