Демар Дерозан – о предложении подписать минималку: «Против некоторых команд играю с особым настроем»

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан рассказал, что события межсезонья-2021 повлияли на то, что он выходит на матчи против некоторых команд с особой мотивацией.

По слухам, Дерозан был очень близок к переходу в «Лейкерс», но калифорнийцы предпочли вариант с Расселлом Уэстбруком.

Подписавший контракт на 3 года и 82 миллиона долларов с «Буллс» баскетболист заявил, что одна из команд НБА даже предлагала ему ветеранский минимум.

«Меня это сильно разозлило. И я стараюсь всячески это демонстрировать, когда против некоторых команд играю с особым настроем. Я сделал это личной вендеттой против нескольких клубов.

Всегда стараешься найти причины для мотивации. Впрочем, на данный момент у меня так много других мотивационных факторов, что я отношусь к этой истории немного с юмором. Но всегда использую все, что только можно. Это что-то вроде бесплатной энергии. Так что я потворствую этому. Но это никогда не было моей главной движущей силой», – сказал Дерозан.

Демар в прошлом сезоне набирал в среднем по 38 очков в двух матчах против «Лейкерс». В игре с «Клипперс» защитник записал на свой счет 50 очков.

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