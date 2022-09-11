«Никс» остается самым дорогим клубом НБА. «Уорриорз» – 2-й, «Лейкерс» – 3-й. Семь клубов НБА – в Топ-50 Forbes

Согласно опубликованному рейтингу Forbes самых дорогих спортивных команд мира, «Нью-Йорк» продолжает возглавлять список самых дорогих клубов в НБА. Его стоимость, по оценке издания, составляет 5,8 миллиарда долларов. В общем списке «Никс» находятся на шестом месте.

Действующий чемпион лиги «Голден Стэйт» (5,6 миллиарда) занимает второе место в НБА и восьмое в мире, «Лейкерс» (5,5) сохраняют третью строчку в НБА и десятое в мире.

Самой дорогой спортивной командой в мире по версии Forbes стал «Даллас» из НФЛ – 8 млрд долларов. 2-е и 3-е места также заняли команды из американского футбола – «Нью-Ингленд Пэтриотс» (6,4 млрд) и «Лос-Анджелес Рэмс» (6,2 млрд) соответственно.

Всего в Топ-50 Forbes входят семь клубов НБА:

1 (6). (5,8 миллиарда долларов)

2 (8). (5,6)

3. (10). «Лейкерс» (5,5)

4 (38). (3,65)

5 (41). (3,55)

6 (46). «Клипперс» (3,3)

7 (48). (3,2)

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