Пол Джордж: «Больше всего жду встречи с «Лейкерс», «Уорриорз» и «Бакс»

Форвард «Клипперс» Пол Джордж назвал матчи нового сезона, которые он ожидает больше всего.
«Конечно, матч открытия сезона против «Лейкерс». Для меня это интересно. Не думаю, что «Клипперс» и лично я в плохих отношениях с какими-то командами. Мы не смотрим в календарь, желая кому-нибудь отомстить. Мы просто знаем, какие матчи будут интересными, и собираемся показать в них нашу лучшую игру.
Всегда интересно выходить против действующих чемпионов, так что «Уорриорз» определенно находятся в списке. Думаю, сюда же входит одна из лучших команд Восточной конференции «Милуоки». Эти три команды являются отличным мерилом того, что мы пытаемся создать в долгосрочной перспективе», – сказал Джордж.
«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?