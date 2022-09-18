Пол Джордж: «Больше всего жду встречи с «Лейкерс», «Уорриорз» и «Бакс»

Форвард «Клипперс» назвал матчи нового сезона, которые он ожидает больше всего.

«Конечно, матч открытия сезона против . Для меня это интересно. Не думаю, что «Клипперс» и лично я в плохих отношениях с какими-то командами. Мы не смотрим в календарь, желая кому-нибудь отомстить. Мы просто знаем, какие матчи будут интересными, и собираемся показать в них нашу лучшую игру.

Всегда интересно выходить против действующих чемпионов, так что «Уорриорз» определенно находятся в списке. Думаю, сюда же входит одна из лучших команд Восточной конференции . Эти три команды являются отличным мерилом того, что мы пытаемся создать в долгосрочной перспективе», – сказал Джордж.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?