ACB. «Обрадойро» – «Сарагоса», «Манреса» сыграет с «Тенерифе» и другие матчи

В четверг, 29 сентября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Обрадойро» примет «Сарагосу», «Манреса» дома сыграет с «Тенерифе»
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 сентября, 20.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
- Дата проведения
- 29 сентября, 20.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Дата проведения
- 29 сентября, 22.30, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 29 сентября, 22.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Положение команд: Реал – 1-0, Барселона – 0-0, Валенсия – 0-0, Ховентуд – 0-0, Тенерифе – 0-0, Баскония – 0-0, Манреса – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Бильбао – 0-0, Мурсия – 0-0, Бреоган– 0-0, Уникаха – 0-0, Бетис – 0-0, Фуэнлабрада – 0-0, Обрадойро – 0-0, Сарагоса – 0-0, Гранада – 0-0, Жирона – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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