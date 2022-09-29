ACB. «Обрадойро» – «Сарагоса», «Манреса» сыграет с «Тенерифе» и другие матчи

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В четверг, 29 сентября, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Обрадойро» примет «Сарагосу», «Манреса» дома сыграет с «Тенерифе»

ACB

Регулярный чемпионат

Фуэнлабрада – Гранада
Дата проведения
29 сентября, 20.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Онлайн матча

Обрадойро – Сарагоса
Дата проведения
29 сентября, 20.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Манреса – Тенерифе
Дата проведения
29 сентября, 22.30, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча

Мурсия – Бреоган
Дата проведения
29 сентября, 22.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 1-0, Барселона – 0-0, Валенсия – 0-0, Ховентуд – 0-0, Тенерифе – 0-0, Баскония – 0-0, Манреса – 0-0, Гран-Канария – 0-0, Бильбао – 0-0, Мурсия – 0-0, Бреоган– 0-0,  Уникаха – 0-0, Бетис – 0-0, Фуэнлабрада – 0-0, Обрадойро – 0-0, Сарагоса – 0-0, Гранада – 0-0, Жирона – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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