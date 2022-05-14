ACB. «Гран-Канария» – «Реал», «Манреса» встретится с «Барселоной» и другие матчи

В субботу, 14 мая, в рамках заключительного тура регулярного чемпионата Испании состоятся девять матчей.

«Гран-Канария» примет , «Манреса» встретится с «Барселоной».

ACB

Регулярный чемпионат

Бреоган – Уникаха Дата проведения 14 мая, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Мурсия – Сарагоса Дата проведения 14 мая, 21.45, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Обрадойро – Валенсия Дата проведения 14 мая, 21.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Положение команд: – 26-7, Реал – 24-9, – 22-11, Ховентуд – 21-12, Тенерифе – 20-13, Манреса – 20-13, – 20-13, Мурсия – 17-17, Гран-Канария – 17-17, Бильбао – 16-17, Бреоган– 15-18, – 13-20, Бетис – 12-21, Обрадойро – 12-21, Сарагоса – 11-22, Андорра – 11-22, Фуэнлабрада – 11-22, Сан-Пабло Бургос – 10-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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