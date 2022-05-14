ACB. «Гран-Канария» – «Реал», «Манреса» встретится с «Барселоной» и другие матчи

В субботу, 14 мая, в рамках заключительного тура регулярного чемпионата Испании состоятся девять матчей.
«Гран-Канария» примет «Реал», «Манреса» встретится с «Барселоной».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 мая, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.45, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.45, «Pavelló Nou Congost»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.45, «Coliseum Burgos»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.45, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.45, «Полиэспортиу де Андорра»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.45, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.45, «Бильбао Арена»
Положение команд: Барселона – 26-7, Реал – 24-9, Валенсия – 22-11, Ховентуд – 21-12, Тенерифе – 20-13, Манреса – 20-13, Баскония – 20-13, Мурсия – 17-17, Гран-Канария – 17-17, Бильбао – 16-17, Бреоган– 15-18, Уникаха – 13-20, Бетис – 12-21, Обрадойро – 12-21, Сарагоса – 11-22, Андорра – 11-22, Фуэнлабрада – 11-22, Сан-Пабло Бургос – 10-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хэйвуд хотел застрелить партнеров по «Лейкерс», Джонсон дружил с сутенером, Ирвинг унизил Мэджика? Как сериал «Время побеждать» искажает историю
Едва не ушел из баскетбола, потому что ничего не получалось: путь Александра Щербенева