ACB. «Гран-Канария» – «Реал», «Манреса» встретится с «Барселоной» и другие матчи

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В субботу, 14 мая, в рамках заключительного тура регулярного чемпионата Испании состоятся девять матчей.

«Гран-Канария» примет «Реал», «Манреса» встретится с «Барселоной».

ACB

Регулярный чемпионат

Бреоган – Уникаха
Дата проведения
14 мая, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Битси Баскония – Ховентуд
Дата проведения
14 мая, 21.45, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Манреса – Барселона
Дата проведения
14 мая, 21.45, «Pavelló Nou Congost»
Онлайн матча

Сан-Пабло Бургос – Фуэнлабрада
Дата проведения
14 мая, 21.45, «Coliseum Burgos»
Онлайн матча

Гран-Канария – Реал
Дата проведения
14 мая, 21.45, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Андорра – Тенерифе
Дата проведения
14 мая, 21.45, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Мурсия – Сарагоса
Дата проведения
14 мая, 21.45, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Обрадойро – Валенсия
Дата проведения
14 мая, 21.45, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Бильбао – Бетис
Дата проведения
14 мая, 21.45, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 26-7, Реал – 24-9, Валенсия – 22-11, Ховентуд – 21-12, Тенерифе – 20-13, Манреса – 20-13, Баскония – 20-13, Мурсия – 17-17, Гран-Канария – 17-17, Бильбао – 16-17, Бреоган– 15-18,  Уникаха – 13-20, Бетис – 12-21, Обрадойро – 12-21, Сарагоса – 11-22, Андорра – 11-22, Фуэнлабрада – 11-22, Сан-Пабло Бургос – 10-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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