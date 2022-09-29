Евгений Богачев: «Все наши американские легионеры находятся на своем месте в УНИКСе»

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал новость о том, что посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию.

«США призвало американцев немедленно покинуть Россию? Я пока не читал эту новость. Но судя по всему, это такая же рекомендация, как было весной. Не обращаю внимания. В данный момент все наши американские легионеры находятся на своем месте в УНИКСе», – сказал Богачев.

В составе УНИКСа выступают четыре американца: Джален Рейнольдс, Дэрил Мэйкон, Энтони Браун и Винс Хантер.

Также Богачев заявил, что никто из российских игроков команды не получал повестки из военкомата.

«Нет, пока никто не получал. По запросу Министерства спорта России мы дали соответствующие списки. Но пока опять же никаких решений по этому вопросу нет», – сказал функционер.

УНИКС сыграет с «Зенитом» в матче открытия нового сезона Лиги ВТБ 2 октября в Санкт‑Петербурге. В «Зените» сообщили, что «команда в штатном режиме готовится к матчу».

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