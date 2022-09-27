Артем Клименко: «Каждый в «Зените» хочет доказать, что успех прошлого сезона не был случайностью»

Центровой Артем Клименко вспомнил период выступления за и поделился мнением о потенциале питерской команды.

«Покидал Казань со смешанными чувствами. Провел в УНИКСе четыре с половиной года. О команде, городе, друзьях, которые появились за это время, остались только хорошие воспоминания. Был бы рад когда-нибудь вернуться в казанский клуб, но сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за «Зенит». Безусловно, матчи в Казани в этом сезоне будут для меня особенными.

«Зенит» - фаворит сезона лиги? Как вы видите, у нас все хорошо. Побеждаем, сыгрываемся. Если говорить про персоналии, то в «Зените» собралась чемпионская команда. Все поддерживают друг друга, подсказывает на площадке, в раздевалке отличная атмосфера, никто не зациклен на личной статистике. Все пытаются двигаться в направлении чемпионства, чтобы повторить историю прошлого сезона. Каждый хочет доказать, что успех прошлого сезона не был случайностью.

Главные конкуренты? Сезон еще не начался. Да, у приличный ростер, УНИКС по ощущениям не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. На Суперкубке мы проиграли одно очко . Так что их тоже нельзя списывать со счетов. Другие команды особо не видели в деле. Знаю, что «Самара» и «Парма» здорово усилились. Посмотрим, пока тяжело сказать, но думаю, сезон будет интересным», – заявил Клименко.

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