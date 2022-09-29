Омер Юртсевен – о пропуске Евробаскета-2022: «Работал над тем, чтобы похудеть»

Центровой и сборной Турции Омер Юртсевен высказался на тему пропуска Евробаскета-2022, за что ранее подвергся критике со стороны главного тренера команды .

«Мне нужно было снизить уровень жира, чтобы стать более подвижным. У меня 6,5% жира в теле, необходимо было снизить этот показатель. Все лето я работал над подвижностью и боковыми перемещениями.

В прошлом году я мало играл и набрал несколько килограммов мышц. Решил, что этим летом надо похудеть», – заявил Юртсевен.

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему