Омер Юртсевен – о пропуске Евробаскета-2022: «Работал над тем, чтобы похудеть»

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Центровой «Майами» и сборной Турции Омер Юртсевен высказался на тему пропуска Евробаскета-2022, за что ранее подвергся критике со стороны главного тренера команды Эргина Атамана.

«Мне нужно было снизить уровень жира, чтобы стать более подвижным. У меня 6,5% жира в теле, необходимо было снизить этот показатель. Все лето я работал над подвижностью и боковыми перемещениями.

В прошлом году я мало играл и набрал несколько килограммов мышц. Решил, что этим летом надо похудеть», – заявил Юртсевен.

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему

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