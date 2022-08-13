Эргин Атамап: «Команды НБА не видят меня главным тренером, там другой мир»

Главный тренер и сборной Турции Эргин Атаман оценил свои шансы возглавить команду НБА.

«Все меньше верю, что попаду в НБА. Там другой мир, другое отношение к тренерам. В этом году со мной связывались несколько команд. Они всегда говорят: «Вы должны сначала приехать сюда и потренировать какое-то время». Хорошо, я это уважаю. Но еще они говорят: «НБА – это лига игроков. В Европе доминируют тренеры. Мы не считаем, что вы сможете управлять командой здесь». Они не говорят это напрямую, но я их понимаю.

Я добился больших успехов в и завоевал несколько титулов за последние четыре года. Не думаю, что должен что-то доказывать скаутам НБА. Для меня важнее всего побеждать приносить счастье турецким гражданам. Всегда говорю, что не буду сомневаться, если поступит предложение от команды , но пока ничего такого не было.

Они просто говорят: «Ты будешь здесь помощником тренера в течение нескольких лет. Мессина так и сделал. Он работал помощником Поповича четыре или пять лет, но предложения стать главным тренером ему так и не поступило. Честно говоря, мне кажется это сложным, но я открыт для предложений», – заявил Атаман.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?