Эргин Атамап: «Команды НБА не видят меня главным тренером, там другой мир»

Главный тренер «Анадолу Эфеса» и сборной Турции Эргин Атаман оценил свои шансы возглавить команду НБА.
«Все меньше верю, что попаду в НБА. Там другой мир, другое отношение к тренерам. В этом году со мной связывались несколько команд. Они всегда говорят: «Вы должны сначала приехать сюда и потренировать какое-то время». Хорошо, я это уважаю. Но еще они говорят: «НБА – это лига игроков. В Европе доминируют тренеры. Мы не считаем, что вы сможете управлять командой здесь». Они не говорят это напрямую, но я их понимаю.
Я добился больших успехов в Евролиге и завоевал несколько титулов за последние четыре года. Не думаю, что должен что-то доказывать скаутам НБА. Для меня важнее всего побеждать приносить счастье турецким гражданам. Всегда говорю, что не буду сомневаться, если поступит предложение от команды НБА, но пока ничего такого не было.
Они просто говорят: «Ты будешь здесь помощником тренера в течение нескольких лет. Мессина так и сделал. Он работал помощником Поповича четыре или пять лет, но предложения стать главным тренером ему так и не поступило. Честно говоря, мне кажется это сложным, но я открыт для предложений», – заявил Атаман.
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?