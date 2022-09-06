Эргин Атаман: «Мы никогда ни на что не жалуемся, все покажем на площадке»

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман заявил, что его команда продолжит выступать на Евробаскете-2022.

отклонила протест турецкой сборной, которая не была согласна с результатами матча против Грузии (83:88 2ОТ).

«Я не хочу повторяться. ФИБА повлияла на исход нашего матча и встречи Литвы с Германией. Судьи много ошибаются в игре. Не понимаю, как они трактуют правила. Почему мы протестуем? Мы никогда ни на что не жалуемся. Мы все покажем на площадке.

Сегодня мы показали наш потенциал, в Германии тоже его увидят. Берлин – один из наших городов. Думаю, там проживает 3-4 миллиона турок. Мы сыграем наш первый матч в плей-офф 10 сентября. Призываю их начать покупать билеты, чтобы мы получили домашнюю поддержку», – сказал Атаман.

Турция обыграла Бельгию (78:63) и вышла в плей-офф Евробаскета, который пройдет в Берлине.

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