Эргин Атаман: «Возможно, худшее по эмоциям поражение в моей карьере»

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман подвел итоги матча 1/8 финала плей-офф с Францией (86:87 ОТ).

Турки упустили преимущество «+2» на последних секундах основного времени, а затем допустили потерю под занавес овертайма при «-1».

«Знаю, что вы, журналисты, любите делать свою работу. Но мне сложно сказать что-то по игре, я не хочу ничего комментировать. Возможно, это худшее по эмоциям поражение в моей 26-летней карьере.

Поздравляю Францию. Удачи им в четвертьфинале. У меня все», – сказал Атаман на пресс-конференции.

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