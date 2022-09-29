Патрик Беверли: «Моя команда много побеждает на тренировках»

Защитник дал понять, что с первых дней тренировочного лагеря старается привносить в процесс свой знаменитый боевой дух.

«Моя команда много побеждает на тренировках. Если говорить о соревновательном уровне в начале лагеря, то я уже поучаствовал во многих победах. Будем продолжать в том же духе», – сказал Беверли.

Беверли стал игроком «Лейкерс» в результате обмена в августе.

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