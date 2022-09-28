Расселл Уэстбрук: «Не держу зла ни на кого. Жизнь слишком коротка»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук признался, что не держит зла на нового партнера по команде Патрика Беверли, с которым ранее у него были конфликты.

«Я неконфликтный парень. Я не держу зла ни на кого. Жизнь слишком коротка. Бог дал нам слишком много возможностей, чтобы ходить и держать обиды и тому подобное. Я просто продолжаю двигаться вперед», – сказал Уэстбрук.

Ранее Беверли заявил, что дружелюбно настроен по отношению к Уэстбруку. «Если бы мне надо было выбрать лучшего друга из состава команды, это был бы Расс», – сказал он.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные