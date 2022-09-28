Расселл Уэстбрук: «Не держу зла ни на кого. Жизнь слишком коротка»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук признался, что не держит зла на нового партнера по команде Патрика Беверли, с которым ранее у него были конфликты.
«Я неконфликтный парень. Я не держу зла ни на кого. Жизнь слишком коротка. Бог дал нам слишком много возможностей, чтобы ходить и держать обиды и тому подобное. Я просто продолжаю двигаться вперед», – сказал Уэстбрук.
Ранее Беверли заявил, что дружелюбно настроен по отношению к Уэстбруку. «Если бы мне надо было выбрать лучшего друга из состава команды, это был бы Расс», – сказал он.
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