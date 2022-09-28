Расселл Уэстбрук: «Не держу зла ни на кого. Жизнь слишком коротка»

Разыгрывающий признался, что не держит зла на нового партнера по команде , с которым ранее у него были конфликты.

«Я неконфликтный парень. Я не держу зла ни на кого. Жизнь слишком коротка. Бог дал нам слишком много возможностей, чтобы ходить и держать обиды и тому подобное. Я просто продолжаю двигаться вперед», – сказал Уэстбрук.

Ранее Беверли заявил, что дружелюбно настроен по отношению к Уэстбруку. «Если бы мне надо было выбрать лучшего друга из состава команды, это был бы Расс», – сказал он.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?