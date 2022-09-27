Патрик Беверли: «Лучший момент в исполнении Леброна? Блок-шот, который я ему поставил»

Обозреватель Yahoo Sports Крис Хэйнс пообщался со звездным форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.
«Я спросил у Патрика Беверли, какой момент в исполнении Леброна ему больше всего нравится. Этот дурачок ответил: «Блок-шот, который я ему поставил», – сказал Хэйнс.
Джеймс рассмеялся и заявил, что Беверли не в себе.
«Что с ним не так, дружище? У него проблемы», – произнес Леброн.
«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)