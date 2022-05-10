Сет Карри перенес операцию на лодыжке

Защитник перенес операцию на левой лодыжке. Ожидается, что игрок полностью восстановится к тренировочному лагерю в следующем сезоне, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Карри перешел в «Бруклин» вместе с Беном Симмонсом и Андре Драммондом в результате обмена, который отправил Джеймса Хардена в «Филадельфию».

31-летний защитник провел за «Нетс» 19 матчей, набирая 14,9 очка в среднем за матч и реализуя 46,8 процента трехочковых бросков.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство