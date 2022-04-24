Стив Нэш: «Не уверен, сыграет ли Симмонс в 4-м матче, нужно учитывать более широкий контекст»

Главный тренер оценил возможность участия разыгрывающего в четвертом матче серии плей-офф против «Бостона» (0-3) 25 апреля.

«Думаю, это возможно, но я не уверен. Как я уже говорил, это необычная ситуация. Он пропустил девять месяцев и столкнулся с травмой, после которой восстанавливался два месяца или больше. Это не тот случай, когда нужно провести три тренировки, чтобы быть готовым к игре.

Есть более широкая картина, более широкий контекст – как он себя чувствует, насколько он способен адаптироваться к окружающей среде. Это немного отличается от матча в середине регулярного чемпионата, поэтому нужно учитывать несколько факторов», – сказал Нэш.

Симмонс не провел ни одного матча в нынешнем сезоне из-за психологических проблем и травмы позвоночника.

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий